Interview - Audience entre Diomaye et Macky Sall : "Dans une démocratie mature, les échanges entre un Président en exercice et un ancien Chef de l'État participent à la continuité de l'État et au rayonnement du Sénégal" (Djibril Bâ)


Interview - Audience entre Diomaye et Macky Sall : "Dans une démocratie mature, les échanges entre un Président en exercice et un ancien Chef de l'État participent à la continuité de l'État et au rayonnement du Sénégal" (Djibril Bâ)
Dans cette interview, le président du mouvement "Progrès", Djibril Bâ, par ailleurs membre de la Coalition Diomaye Président, s'est prêté à nos questions en abordant avec nous tous les sujets relatifs au voyage de Macky Sall au Sénégal, la vague de départs vers la coalition Diomaye Président, les prochaines élections à Thiès, entre autres. S'agissant de l'audience entre l'actuel président de la République et le candidat au poste de Secrétaire général de l’ONU, M. Bâ considère qu'il s'agit d'un "acte républicain." 
"Dans une démocratie mature, les échanges entre un Président en exercice et un ancien Chef de l'État participent à la continuité de l'État et au rayonnement du Sénégal", a-t-il laissé entendre. 
 
 
 Monsieur Bâ, Comment appréciez-vous l'audience que le Président Diomaye Faye a accordée à l'ancien Président Macky Sall ?
 
Je considère cette rencontre comme un acte républicain. Dans une démocratie mature, les échanges entre un Président en exercice et un ancien Chef de l'État participent à la continuité de l'État et au rayonnement du Sénégal. Cela ne remet nullement en cause les exigences de justice ou de reddition des comptes. L'essentiel est que chaque décision soit guidée par l'intérêt supérieur de la Nation et par la préservation de l'image de notre pays sur la scène internationale. Nul n’ignore aujourd’hui la particularité du Sénégal à servir des leçons de maturité politique et démocratique au monde entier, particulièrement à nos voisins africains. Bien entendu la justice fera toujours son travail et en toute autonomie. Le reste n'est que poussière. 
 
 
Vous êtes membre de la coalition Diomaye Président. Qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette entité politique ?
 
Je dirais que notre adhésion à la coalition Diomaye Président, depuis l'élection Présidentielle de 2024, est bien le fruit d'un choix mûrement réfléchi, un consensus adopté ensemble au sein du Bureau Exécutif du PROGRES et en phase avec tous les militants. Vous conviendrez avec moi que notre compagnonnage date d’avant l’accession du Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au pouvoir. Nous avons combattu ensemble, non pour un intérêt particulier, mais plutôt pour la réalisation d’un projet de rupture fondé sur l'éthique, la transparence, la souveraineté et le développement endogène. Ces valeurs sont en parfaite cohérence avec celles du mouvement PROGRÈS, d’où son appellation Paix, Résilience et Ouverture pour une Gouvernance Réussie au Sénégal. Notre engagement est motivé par une seule ambition : contribuer, avec compétence, intégrité et responsabilité, à la transformation durable du Sénégal, au service exclusif des populations.
 
On assiste aujourd'hui à une ruée vers la coalition Diomaye Président. Que pensez-vous de cette nouvelle donne ?
 
Cette dynamique est naturelle, car les Sénégalais ont exprimé leur volonté de changement. Toutefois, rejoindre la majorité ne doit pas relever de l'opportunisme. Nous devons privilégier des femmes et des hommes de compétence, de probité et de conviction, prêts à servir le pays plutôt qu'à servir leurs intérêts. Le véritable critère d'adhésion doit être l'engagement sincère en faveur du projet national et la capacité à apporter des solutions concrètes aux défis du Sénégal.

Le Président Diomaye Faye envisage de créer sa propre formation politique. Le mouvement PROGRÈS s'inscrira-t-il dans cette nouvelle dynamique ?
 
Le mouvement PROGRÈS est un partenaire loyal de la majorité présidentielle depuis les premières heures du projet de rupture. Si une nouvelle formation politique voit le jour, nous l'apprécierons dans un esprit de responsabilité et de dialogue. Ce qui nous importe avant tout, ce n'est pas l'étiquette, mais la fidélité aux valeurs de bonne gouvernance, de patriotisme et de développement durable. Nous continuerons à soutenir toute initiative qui renforcera la réussite du projet porté par le Président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement.
 
Les élections locales se profilent à l'horizon. Avez-vous des ambitions à Thiès ?
 
Notre première ambition est de servir les populations. Depuis plusieurs années, nous sommes présents sur le terrain à travers des actions concrètes en faveur des jeunes, des femmes, des étudiants, des associations et des acteurs économiques. Si la coalition, les autorités ou les populations de Thiès estiment que nous pouvons porter un projet territorial ambitieux en leur faveur, nous répondrons présent avec humilité et responsabilité. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas une candidature en elle-même, mais la construction d'une gouvernance locale moderne, efficace, transparente et véritablement au service des Thiessoises et des Thiessois.
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Dimanche 19 Juillet 2026
Moussa Fall



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