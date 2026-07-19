Le sommet de la Cédéao s’ouvre à Freetown avec la promesse de redéfinir les rôles de l’organisation

Une douzaine de chefs d'État et de gouvernement de pays de la Cédéao se retrouvent dimanche 19 juillet pour le sommet de l’organe ouest-africain à Lungi, près de Freetown en Sierra Leone. Le président de la Commission devrait être bientôt désigné, le général Birame Diop, ex-ministre sénégalais de la Défense, étant le seul candidat. Après une semaine de réunions préparatoires, la Cédéao devrait prendre des décisions politiques, notamment sur la sécurité régionale, la gouvernance démocratique, et l’intégration économique.



Pour Melvin Mansaray, analyste politique sierra-léonais, ce sommet est avant tout « un moment où la Cédéao redéfinit ce qu'elle est ». La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest est depuis des années confrontée à l'insécurité, aux coups d'État et à une intégration régionale fragilisée. Dans tous les domaines institutionnels, politiques et économiques, de nouveaux chantiers seront ouverts, confie une source bien informée à notre correspondant régional, Serge Daniel.



On attend des engagements fermes de la part des chefs d’État de la Communauté. « Pas des paroles mais des actes », souffle un diplomate anglophone.



La sécurité et la relation avec l’AES



Premier défi : la sécurité. Face à la progression des groupes armés, les chefs d'État doivent discuter du renforcement de la coopération régionale. Parmi les pistes évoquées figure la création d’une force de la Cédéao capable non seulement de maintenir la paix, mais aussi de l'imposer lorsque les crises l'exigent. Les chefs d'État doivent également discuter de la stratégie pour resserrer les relations avec les pays de l'Alliance des États du Sahel (AES) – le Mali, le Niger et le Burkina Faso –, un objectif qui devrait être présenté par le président de la Sierra Leone et président en exercice de la Cédéao. Le projet de monnaie unique Eco, régulièrement repoussé, devrait également être évoqué. Pour l’universitaire sierra-léonais Idris Mahmoud Tarawallie, les attentes sont particulièrement fortes dans le pays hôte. Car en Sierra Leone, la Cédéao reste associée à la force militaire régionale, l'Ecomog, qui avait contribué à mettre fin à la guerre civile. En accueillant pour la première fois un sommet des chefs d'État de la Cédéao, Freetown rappelle ce lien historique.



L'enjeu, désormais, est de montrer que le bloc régional ouest-africain peut encore apporter des réponses aux crises qui secouent aujourd'hui la région.



La tête de la Commission au général sénégalais Birame Diop ?



L’autre temps fort de la rencontre sera l’élection du nouveau président de la Commission de la Cédéao. L’actuel titulaire du poste en fin de mandat pourrait être, d’après les informations de RFI, remplacé par l’ancien ministre sénégalais de la Défense, le général Birame Diop. Deux chefs d’État participent pour la première fois à un sommet de l’organisation : le Guinéen Mamadi Doumbouya, dont le pays était un moment suspendu pour « coup d’État », et le Béninois Romuald Wadagni, récemment élu président de la République. Leurs premiers pas seront observés.