Politique : Pape Mahawa Diouf acte la rupture avec l’APR et lance son mouvement citoyen RACINE / Reeni Askan Wi

L’ancien coordonnateur de la communication de la coalition présidentielle sortante, Pape Mahawa Diouf, a officiellement lancé, ce dimanche à Dakar, son mouvement politique et citoyen dénommé « RACINE » (Rassemblement Citoyen pour la Nation, l’Éthique et la Justice Sociale), également décliné en wolof sous l’appellation « Reeni Askan Wi ». Une cérémonie qui met fin à plusieurs semaines de silence et d’interrogations sur l’avenir politique de cette figure de l’ex-Alliance pour la République (APR), depuis la restructuration du parti fondé par Macky Sall.







Devant les militants de son mouvement, Pape Mahawa Diouf a dressé un diagnostic de la situation du pays, évoquant une conjonction de crises : sociale, marquée selon lui par des inégalités persistantes, le chômage des jeunes et la précarité de nombreuses familles ; économique, avec un pouvoir d’achat fragilisé ; civique et politique, nourrissant la méfiance et éloignant les citoyens de la chose publique ; et environnementale, avec la pression sur les ressources naturelles et les effets visibles du changement climatique. Il a toutefois tenu à saluer la résilience du pays, s’appuyant sur une société civile active, une démocratie éprouvée et des médias libres, avant d’appeler à ne pas céder au fatalisme.







Le fondateur de RACINE a présenté son mouvement comme né de la conviction que le renouveau du Sénégal doit passer par celui de la citoyenneté, avec l’ambition de replacer l’intérêt général au cœur de l’action publique et privée. Il a détaillé quatre missions structurantes : la promotion d’une société plus juste et équitable, l’encouragement des comportements éthiques, la préservation de l’héritage démocratique et républicain, ainsi que la protection de l’environnement et la promotion du développement durable. Ces missions s’adossent à des valeurs qu’il a qualifiées de non négociables : la Nation, l’Éthique, la Justice sociale, la Démocratie participative et la préservation de la « Terre nourricière ».







Se démarquant de toute posture de simple spectateur, Pape Mahawa Diouf a affirmé vouloir faire de RACINE un mouvement d’action de terrain, présent dans les quartiers, les écoles, les universités, les villages et les espaces numériques, à travers campagnes de sensibilisation, formations citoyennes et forums de réflexion. Il a insisté sur le caractère rassembleur de sa formation, ouverte selon lui à tous les Sénégalais partageant ses principes, tout en rejetant « les divisions inutiles, la haine, le clientélisme et toute forme d’exclusion ».







Sur le plan politique, l’ancien communicant de la coalition présidentielle a également pris position sur les tensions institutionnelles actuelles, se disant favorable à « toute initiative de réconciliation » de nature à consolider la paix et l’unité nationale, et à réinscrire le Sénégal dans sa trajectoire de « démocratie majeure » sur le continent. Il a lancé un appel à la jeunesse, aux femmes, aux travailleurs, intellectuels, entrepreneurs, cultivateurs et pêcheurs à rejoindre cette dynamique citoyenne, avant de conclure sur les mots d’ordre « Vive RACINE – Reeni Askan Wi ! Vive la République ! ».

