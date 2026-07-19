Politique : Pape Mahawa Diouf acte la rupture avec l’APR et lance son mouvement citoyen RACINE / Reeni Askan Wi


Politique : Pape Mahawa Diouf acte la rupture avec l’APR et lance son mouvement citoyen RACINE / Reeni Askan Wi

L’ancien coordonnateur de la communication de la coalition présidentielle sortante, Pape Mahawa Diouf, a officiellement lancé, ce dimanche à Dakar, son mouvement politique et citoyen dénommé « RACINE » (Rassemblement Citoyen pour la Nation, l’Éthique et la Justice Sociale), également décliné en wolof sous l’appellation « Reeni Askan Wi ». Une cérémonie qui met fin à plusieurs semaines de silence et d’interrogations sur l’avenir politique de cette figure de l’ex-Alliance pour la République (APR), depuis la restructuration du parti fondé par Macky Sall.

 

Devant les militants de son mouvement, Pape Mahawa Diouf a dressé un diagnostic de la situation du pays, évoquant une conjonction de crises : sociale, marquée selon lui par des inégalités persistantes, le chômage des jeunes et la précarité de nombreuses familles ; économique, avec un pouvoir d’achat fragilisé ; civique et politique, nourrissant la méfiance et éloignant les citoyens de la chose publique ; et environnementale, avec la pression sur les ressources naturelles et les effets visibles du changement climatique. Il a toutefois tenu à saluer la résilience du pays, s’appuyant sur une société civile active, une démocratie éprouvée et des médias libres, avant d’appeler à ne pas céder au fatalisme.

 

Le fondateur de RACINE a présenté son mouvement comme né de la conviction que le renouveau du Sénégal doit passer par celui de la citoyenneté, avec l’ambition de replacer l’intérêt général au cœur de l’action publique et privée. Il a détaillé quatre missions structurantes : la promotion d’une société plus juste et équitable, l’encouragement des comportements éthiques, la préservation de l’héritage démocratique et républicain, ainsi que la protection de l’environnement et la promotion du développement durable. Ces missions s’adossent à des valeurs qu’il a qualifiées de non négociables : la Nation, l’Éthique, la Justice sociale, la Démocratie participative et la préservation de la « Terre nourricière ».

 

Se démarquant de toute posture de simple spectateur, Pape Mahawa Diouf a affirmé vouloir faire de RACINE un mouvement d’action de terrain, présent dans les quartiers, les écoles, les universités, les villages et les espaces numériques, à travers campagnes de sensibilisation, formations citoyennes et forums de réflexion. Il a insisté sur le caractère rassembleur de sa formation, ouverte selon lui à tous les Sénégalais partageant ses principes, tout en rejetant « les divisions inutiles, la haine, le clientélisme et toute forme d’exclusion ».

 

Sur le plan politique, l’ancien communicant de la coalition présidentielle a également pris position sur les tensions institutionnelles actuelles, se disant favorable à « toute initiative de réconciliation » de nature à consolider la paix et l’unité nationale, et à réinscrire le Sénégal dans sa trajectoire de « démocratie majeure » sur le continent. Il a lancé un appel à la jeunesse, aux femmes, aux travailleurs, intellectuels, entrepreneurs, cultivateurs et pêcheurs à rejoindre cette dynamique citoyenne, avant de conclure sur les mots d’ordre « Vive RACINE – Reeni Askan Wi ! Vive la République ! ».

Autres articles
Dimanche 19 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
La Coalition « Diomaye Président » acte sa transformation en grand parti politique

La Coalition « Diomaye Président » acte sa transformation en grand parti politique - 19/07/2026

Sommet de la Cedeao à Freetown:

Sommet de la Cedeao à Freetown: " l'heure n'est plus aux constats mais à l'action...", Pr Bassirou Diomaye Faye - 19/07/2026

MAGAL 2026- Les commerçants de « ACIS » frustrés par l’absence d’économie endogène pour mieux capter les 250 milliards générés par le 18 Safar

MAGAL 2026- Les commerçants de « ACIS » frustrés par l’absence d’économie endogène pour mieux capter les 250 milliards générés par le 18 Safar - 19/07/2026

SAMES : les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes se mettent en ordre de bataille et menacent de durcir le ton

SAMES : les médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes se mettent en ordre de bataille et menacent de durcir le ton - 19/07/2026

JOJ Dakar 2026 : la FSJDA veut bâtir un héritage durable avec l’accompagnement du ministère de la Communication

JOJ Dakar 2026 : la FSJDA veut bâtir un héritage durable avec l’accompagnement du ministère de la Communication - 19/07/2026

80 000 voix pour un cheveu : la révolte silencieuse des élèves ivoiriennes

80 000 voix pour un cheveu : la révolte silencieuse des élèves ivoiriennes - 19/07/2026

MBOUR : « NOUS AVONS UN PAYS À CONSTRUIRE, PAS DES GLADIATEURS À FORMER ! » — ABDOURAKHMANE DABO LANCE L’APPEL DE WOYINKA

MBOUR : « NOUS AVONS UN PAYS À CONSTRUIRE, PAS DES GLADIATEURS À FORMER ! » — ABDOURAKHMANE DABO LANCE L’APPEL DE WOYINKA - 19/07/2026

Le Xooy et les traditions vivantes : comment le Sénégal préserve sa mémoire ( Paul Sedar Ndiaye)

Le Xooy et les traditions vivantes : comment le Sénégal préserve sa mémoire ( Paul Sedar Ndiaye) - 19/07/2026

Fuyant la guerre, rattrapés par la route : le drame des réfugiés burkinabè à Bandiagara

Fuyant la guerre, rattrapés par la route : le drame des réfugiés burkinabè à Bandiagara - 19/07/2026

Donald Trump sous les projecteurs de la finale du Mondial

Donald Trump sous les projecteurs de la finale du Mondial - 19/07/2026

Un ferry fait naufrage avec 116 personnes à bord au large des côtes du Guyana

Un ferry fait naufrage avec 116 personnes à bord au large des côtes du Guyana - 19/07/2026

KOLDA : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé, prône l'unité et promet de contribuer à la réélection...

KOLDA : Le nouveau DG de la LONASE, Abdourahmane Baldé, prône l'unité et promet de contribuer à la réélection... - 19/07/2026

Des orages et des inondations frappent New York avant la finale du Mondial: “Restez prudents”

Des orages et des inondations frappent New York avant la finale du Mondial: “Restez prudents” - 19/07/2026

Le sommet de la Cédéao s’ouvre à Freetown avec la promesse de redéfinir les rôles de l’organisation

Le sommet de la Cédéao s’ouvre à Freetown avec la promesse de redéfinir les rôles de l’organisation - 19/07/2026

Interview - Audience entre Diomaye et Macky Sall :

Interview - Audience entre Diomaye et Macky Sall : "Dans une démocratie mature, les échanges entre un Président en exercice et un ancien Chef de l'État participent à la continuité de l'État et au rayonnement du Sénégal" (Djibril Bâ) - 19/07/2026

Intelligence artificielle en entreprise : L'IA devance la préparation des équipes, alerte Kyndry

Intelligence artificielle en entreprise : L'IA devance la préparation des équipes, alerte Kyndry - 18/07/2026

Emploi décent : Vers un « changement de posture » sur les clauses sociales des marchés publics

Emploi décent : Vers un « changement de posture » sur les clauses sociales des marchés publics - 18/07/2026

Samira Daoud, Directrice régionale de l’OIT à Dakar: « Nous mesurons cette problématique que vivent aujourd’hui beaucoup de travailleurs »

Samira Daoud, Directrice régionale de l’OIT à Dakar: « Nous mesurons cette problématique que vivent aujourd’hui beaucoup de travailleurs » - 18/07/2026

69ᵉ session de la CEDEAO: Le Président Diomaye Faye en visite de deux jours à Freetown

69ᵉ session de la CEDEAO: Le Président Diomaye Faye en visite de deux jours à Freetown - 18/07/2026

Symbolique de l’accueil réservé à Macky : Un Sénégal uni, un destin commun (Par ABC)

Symbolique de l’accueil réservé à Macky : Un Sénégal uni, un destin commun (Par ABC) - 18/07/2026

TOUBA- Matar Diop quitte l’APR, file vers « Diomaye Président » et donne ses raisons.

TOUBA- Matar Diop quitte l’APR, file vers « Diomaye Président » et donne ses raisons. - 18/07/2026

Procès de Thiès / Association de malfaiteurs, drogue et VIH : des peines de deux à cinq ans requises dans l’affaire dite de la soirée partouze des Homos de Nguinth

Procès de Thiès / Association de malfaiteurs, drogue et VIH : des peines de deux à cinq ans requises dans l’affaire dite de la soirée partouze des Homos de Nguinth - 18/07/2026

BFEM à Mbour et Diass : quatre candidats, dont une mineure de 16 ans, envoyés en prison pour tricherie

BFEM à Mbour et Diass : quatre candidats, dont une mineure de 16 ans, envoyés en prison pour tricherie - 18/07/2026

Harcèlement présumé, rencontres en ligne et VIH : neuf personnes déférées après quatre jours d’enquête sur un réseau clandestin, sept cas de VIH rapportés

Harcèlement présumé, rencontres en ligne et VIH : neuf personnes déférées après quatre jours d’enquête sur un réseau clandestin, sept cas de VIH rapportés - 18/07/2026

Kaffrine : ils inventent une affaire de corruption contre un policier pour gagner des abonnés sur TikTok et finissent avec quatre mois de prison ferme

Kaffrine : ils inventent une affaire de corruption contre un policier pour gagner des abonnés sur TikTok et finissent avec quatre mois de prison ferme - 18/07/2026

Paysage Politique : Le parti Jiitël Wareef de Al Hassane Niang annonce l'obtention de son récépissé

Paysage Politique : Le parti Jiitël Wareef de Al Hassane Niang annonce l'obtention de son récépissé - 18/07/2026

En Gambie, Adama Barrow apporte son soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU

En Gambie, Adama Barrow apporte son soutien à la candidature de Macky Sall à l’ONU - 18/07/2026

Yoro Dia après le retour de Macky Sall au Sénégal : « Notre pays retrouve son âme et ses valeurs après l'intermède de la négation du Sénégal incarnée par Sonko »

Yoro Dia après le retour de Macky Sall au Sénégal : « Notre pays retrouve son âme et ses valeurs après l'intermède de la négation du Sénégal incarnée par Sonko » - 17/07/2026

Incident lors de la délimitation de la frontière avec la Gambie :

Incident lors de la délimitation de la frontière avec la Gambie : "Le gouvernement sénégalais appelle à éviter toute déclaration susceptible d'alimenter les tensions" (Min. Aff Etrangères) - 17/07/2026

Délimitation de la frontière sénégalo-gambienne : Le porte-parole du Gouvernement Gambien, Ebrima Sankareh dénonce l'

Délimitation de la frontière sénégalo-gambienne : Le porte-parole du Gouvernement Gambien, Ebrima Sankareh dénonce l' " incident " impliquant l'Armée Sénégalaise - 17/07/2026

RSS Syndication