Championnat regional de Takewondo : Dakar designe ses champions et prépare la relève olympique

La Ligue de Dakar de Taekwondo a organisé la finale de son championnat régional de Kyorugi et Poomsae, une compétition qui a réuni près de 250 athlètes issus de plus de 50 clubs. Après plusieurs journées de qualifications, les meilleurs combattants se sont retrouvés pour cette grande finale régionale, véritable rendez-vous de détection et de promotion des talents du taekwondo dakarois.







Selon Babacar Thiam, président de la Ligue de Dakar de Taekwondo, les médaillés d’or de chaque catégorie décrochent directement leur qualification pour le championnat du Sénégal. Une étape importante pour ces jeunes athlètes, qui peuvent ainsi se rapprocher de l’équipe nationale et, à terme, des grandes compétitions internationales. « Si Dakar marche, forcément le Sénégal va marcher », a souligné le président de la Ligue, qui insiste sur le rôle de la structure dans la préparation et l’accompagnement des athlètes.







La compétition a également été marquée par des hommages rendus à plusieurs figures historiques du taekwondo sénégalais, parmi lesquelles Maitre Diédhiou , considéré comme l’un des pionniers de la discipline, le commissaire Hassan Ndoye, ancien président de la Ligue de Dakar et de la Fédération sénégalaise de Taekwondo, ainsi que l’ancien président fédéral Ibrahima Ba et Doro, autre figure pionnière de la discipline. Pour la Ligue, ces hommages s’inscrivent dans une volonté de valoriser la mémoire et l’histoire du taekwondo sénégalais.







Sur le terrain, la finale de la catégorie des moins de 68 kg opposera Abdoul Ahad Diouf à Mouhamed Ndiaye. Les jeunes athlètes, à l’image de l’un des finalistes, affichent de grandes ambitions, notamment celle de participer un jour aux Jeux Olympiques. Mais ils appellent également à un accompagnement accru des autorités afin de pouvoir prendre part à davantage d’Open internationaux et accumuler des points au classement mondial.

