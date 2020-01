MBEUBEUSS : Macky Sall invite Abdou Karim Fofana à travailler avec Abdou Karim Sall

Alors que le ministère de l’environnement et du développement durable a compétence sur la gestion des ordures, le Chef de l’Etat Macky Sall a demandé hier en conseil des ministres au ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique Abdou Karim Fofana de travailler de concert avec son collègue de l’environnement, Abdou Karim Sall. Le ministre de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique a effectué la semaine dernière une visite à la décharge de Mbeubeuss, alors que son collègue de son côté avait reçu à part le comité contre la décharge de « Mbeubeuss ». Le président de la République a mis fin à ce travail dispersé, en demandant au ministre Abdou Karim Fofana ministre de l’Hygiène publique de travailler en synergie avec le ministre de l’environnement autour du programme « Zéro déchet », dans le cadre de la requalification de la décharge de Mbeubeuss, en prenant en compte les opportunités de création d’emplois de l’économie circulaire à bâtir autour de l’amélioration du cadre de vie », lit-on dans le communiqué du conseil des ministres.