MBACKÉ - Madakaw au chevet des prisonniers de la maison d'arrêt et de correction

Des postes téléviseurs, des ventilateurs, des matelas, de la lessive... voilà qui a composé les lots remis aux prisonniers de la maison d'arrêt et de correction de Mbacké. Sous la houlette de leur coordinateur Fallou Diop, la structure politique Madakaw a procédé hier à la livraison de ce matériel, non sans plaider en faveur des pensionnaires. Une meilleure tenue de la Mac en terme d'hygiène, de meilleures conditions de séjour, une plus grande rapidité du juge à envoyer les détenus en procès pour vite les fixer sur leur sort, la construction d'une nouveau local pour mettre fin à la promiscuité auront été les sollicitations faites à l'endroit des autorités.



Madakaw de souhaiter aussi que les autres structures politiques s'investissent davantage dans le social. '' Nous mêmes nous avons peiné à réunir tout ce matériel, faute de soutien de nos leaders locaux et nationaux '' se plaindra, Ousmane Mbaye, porte-parole du jour.