MBACKÉ - Gallo Bâ de BBY sans inquiétudes majeures … pour le moment.

Principal challenger du maire sortant et candidat de la coalition Benno Bokk-Yaakar au niveau de la commune de Mbacké, Gallo Bâ estime que pour le moment, il n'y a pas de grosses inquiétudes. Il dit être confiant que les opérations de vote se passeront convenablement et que le meilleur gagnera. Gallo demande à ses adversaires de faire preuve de fair-play à la fin du vote et de tout faire dans la sérénité.