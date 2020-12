MBACKÉ - FACTURES IMPAYÉES / La Sen'Eau menace... And Sopi Ndoxu Mbacké se braque... Le tribunal ordonne l'expertise de l'eau.

Le bras de fer entre la Sen'Eau et l'association " And Sopi Ndoxu Mbacké " se poursuit et commence à prendre des tournures juridiques très sérieuses. En effet, la structure dirigée par le docteur Mamadou Mbodj a décidé de maintenir sa dynamique de refus et continue toujours à demander aux populations de la commune de Mbacké de ne guère payer les factures servies tous les deux mois par la société susmentionnée.



Pour l'ingénieur en chimie, " les expertises faites par des laboratoires engagés montrent que le liquide précieux proposé aux foyers est loin de répondre aux normes de l'Organisation Mondiale de la Santé et qu'elle est impropre à la consommation. "



Fort de cet argument, l'association avait, par l'entremise de son avocat, saisi le tribunal de Diourbel aux fins de faire expertiser l'eau en question par un laboratoire qu'il désignera. À la grande surprise de Sen'Eau, le tribunal a accédé à la requête, impliquant le laboratoire Pasteur pour satisfaire à l'expertise non sans lui demander de jauger la qualité de l'eau au regard des normes internationales fixées poir attester de la potabilité d'une eau. Le tribunal a aussi demandé à la société de payer aux dépens.



Le Dr Mamadou Mbodj qui signale que Sen'Eau fait un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard 200 millions, à Mbacké avec des bénéfices mensuels de plus 80 millions alors que le projet de potabilsation de l'eau ne coûte que 02 milliards.



Loin de fléchir face à cette victoire de And Sopi Ndoxu Mbacké, la Sen'Eau s'est contentée de diffuser à travers les radios locales des spots publicitaires menaçant représailles à l'encontre de toutes ces populations qui manqueraient de payer leurs factures. D'ailleurs, dit le communiqué, des coupures seront opérées et des compteurs enlevés.



Des ménaces auxquelles l'association "And Sopi Ndoxu Mbacké" préfère n'accorder aucune sorte d'importance...