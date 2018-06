MAGAL DE SERIGNE MAME MOR DIARRA - La Rts, les services de la Douane et l'Ucg égratignés

En perspective du grand Magal de Mbacké Khéwar qui célébre la venue au monde de Serigne Mame Mor Diarra Mbacké, frère aîné de Cheikh Ahmadou Bamba, un comité régional de développement s'est tenu à Diourbel sous la conduite du gouverneur Mouhamadou Moustapha Ndao. Les membres du comité d'organisation ont profité de l'occasion pour jeter quelques grosses pierres dans le jardin de la télévision nationale qui manque toujours à l'appel lors de la conférence des petits-fils considérée comme étant l'événement phare du Magal.



La douane a aussi été invitée à faire preuve de plus de tolérance envers les disciples qui quittent tous les coins du Sénégal pour apporter leurs contributions en denrées alimentaires, en bois de chauffe etc. Serigne Mame Mor Ndock et délégation de préciser que cette tolérance n'est pas sollicitée au profit des commerçants qui ne devraient guère se soustraire aux exigences douanières sous prétexte de l'événement religieux. L'Ucg sera invitée, en ce qui la concerne, à faire montre de plus de rigueur dans les services qu'elle offre dans le domaine de la propreté.



Dans sa réponse, le gouverneur a annoncé des mesures consistantes ayant trait à la mise en place d'un dispositif de sécurité infaillible en plus des opérations de désinfection du quartier, et de nettoiement des cimetières. Cinq citernes d'eau et 20 bâches seront dépêchés par le ministère de l'hydraulique. La Sde renforcera les acquis. Mbacké Khéwar sera mise hors délestage.