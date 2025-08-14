MAGAL 2025- Serigne Mountakha appelle à une grande ferveur autour de l’Islam , au culte du travail et à une mobilisation autour des défis cruciaux pour Touba, la mosquée en priorité



Touba, capitale spirituelle du mouridisme, a accueilli ce Magal 2025 dans une atmosphère de foi intense et de mobilisation exceptionnelle. Plusieurs dizaines de délégations étrangères et l’essentiel du gouvernement sénégalais, conduit par le ministre de l’Intérieur Jean Baptiste Tine, ont pris part à la cérémonie officielle.



Et comme à l’accoutumée, Cheikh Bass Abdou Khadre a transmis le message vibrant du Khalife Général des Mourides saluant la forte participation des fidèles et des autorités: « Serigne Mountakha m’a chargé de vous transmettre toute sa reconnaissance pour votre présence à ce Magal. Ses salutations les plus sincères vont aux foyers religieux et à la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l’Intérieur. Le Khalife exprime son satisfecit au Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye et le remercie pour l’intérêt particulier qu’il voue à la cité de Touba. »



Des salutations ont également été adressées aux partis politiques de tous bords, soulignant l’unité nationale autour de cet événement religieux.



Cheikh Bass a ,en passant , évoqué ce retard accusé dans le démarrage de la cérémonie officielle , causé par une forte pluie survenue à l’aube:« Les rues ont été englouties par les eaux pluviales, ce qui a retardé notre venue. Nous présentons nos excuses aux autorités religieuses invitées par le Khalife. ». Ce contretemps a, dit-il subtilement , mis en lumière les défis persistants liés aux infrastructures et à la gestion des inondations à Touba.



Foi, travail et autonomies : Des piliers du Mouridisme



Le Khalife a, avec insistance , exhorté les disciples à adorer Dieu avec sincérité, à se conformer à ses prescriptions, à faire du travail un sacerdoce, à l’image des compagnons de Serigne Touba. « « Leur pratique religieuse soutenue n’a jamais entamé leur ferveur au travail », a rappelé Serigne Bass.



Il a également mis en garde contre les influences extérieures : « Un Mouride doit rester solide dans ses convictions et éviter d’être emporté par n’importe quel vent. »



Un Magal de tous les records



Le Magal 2025 a battu tous les chiffres précédents. En 2023, Touba avait accueilli 5,8 millions de pèlerins. Cette année, les estimations s’élèvent à 6,5 millions, confirmant le statut du Magal comme l’un des événements religieux les plus populaires au monde. Cheikh Bass Abdou Khadre a , par ailleurs, rappelé la résilience de Serigne Touba: « De retour d’exil, il a choisi d’accorder le pardon à tous, malgré les affres endurées. Il n’a jamais cherché refuge ailleurs qu’auprès de Dieu. Ses écrits ont le pouvoir de rendre l’être humain meilleur. ».



Le discours s’est conclu par un appel à l’investissement dans les projets initiés par Serigne Mountakha, notamment: rénovation de la grande mosquée de Touba, dont les coûts pourraient atteindre jusqu’à 100 milliards de francs CFA, le renforcement de l’autonomie des Mourides, en évitant toute dépendance extérieure. « L’appui de l’autre peut toujours entraver l’autonomie que chaque Mouride doit conserver intacte », a martelé le chef religieux de Guédé qui n’a pas manqué de prier pour les victimes des accidents.