MAGAL 2025- Malgré 43 forages, Touba confrontée à une pénurie d’eau… Le Point du Jour sur la situation qui prévaut à 48 h du magal.



Touba, à la veille du Grand Magal 2025, fait face à une crise hydraulique préoccupante. Malgré les 43 forages recensés dans la ville, plusieurs quartiers souffrent d’un manque criant d’eau potable. Une situation qui vient confirmer les propos de Serigne Ousmane Mbacké Gaindé Fatma, tenus lors du dernier point de presse du comité d’organisation.



Des efforts salués, mais une réalité implacable



Lors de sa déclaration, Serigne Ousmane Mbacké avait reconnu les efforts considérables déployés par l’État, qu’il juge « bien plus conséquents que ceux des années précédentes ». Il avait toutefois averti que Touba n’était pas à l’abri de pénuries. Les événements récents lui donnent raison.



La liste des quartiers touchés par la pénurie d’eau est alarmante. En effet, les zones les plus affectées incluent:

- Darou Khoudoss (Pencum Serigne Souhaïbou, Kër Serigne Cheikh Bombaly)

- Madyana 1, 2 et une partie de Madyana 4

- HLM, Djémoul, Guédé, Garage Darou

- Beug Bamba, Darou Tanzil, Marché Mame Bambi

- Janatu Mahwa, Khayra 1 et 2, Ndindy Tawfeex, Mbacké Bary

- Quartiers proches des cimetières, Sam, Khyma-Ya

- Darou Marnane (près de la voie ferrée), Darou Karim Taïba, Darou Karim Diamaguène. Des centaines de foyers sont ainsi privés d’eau, à quelques jours d’un événement religieux majeur.



Dysfonctionnements techniques et interventions douteuses



Selon le Dahira des plombiers, plusieurs pénuries seraient dues à la fermeture de vannes, notamment à Buqatoul Moubarak. Le forage concerné aurait été mal monté, avec une vanne installée à l’envers. Le collectif dénonce également les interventions anarchiques sur le réseau hydraulique, souvent à l’origine de pannes volontaires ou involontaires.



Hier, des échauffourées ont été évitées de justesse sur la route de Darou, près de l’hôpital Cheikh Ahmadoul Khadim. Des habitants, frustrés par le manque d’eau, ont tenté d’empêcher des camions-citernes de puiser à partir de leur forage, ne comprenant pas pourquoi eux-mêmes n’y avaient pas accès. À Héliport, une fuite importante a été signalée: un tuyau semble avoir été sectionné, aggravant encore la situation.