Tribunal de Thiès/ acte contre nature / association de malfaiteurs: M. Kane et Mor kh. ndiaye condamnés respectivement à 2 et 3 ans de prison ferme...

L'affaire des 4 individus arrêtés à Thiès( Nguinth) pour acte contre nature, association de malfaiteurs entre autres, a été vidée aujourd'hui par le tribunal de Thiès.

Devant la barre, O. Ndao et Baye T. Diop ont été relaxés purement et simplement pour les faits d'association de malfaiteurs et acte contre nature, mais ils ont été condamnés à 4 mois de prison ferme pour escroquerie.

M. Kane et M. kh. Ndiaye ont été relaxés pour les faits de détention et usage de drogues et transmission volontaire du VIH. Toutefois, le tribunal a décidé de les condamner respectivement à 2 ans et 3 ans d'emprisonnement ferme et 100.000 Fcfa d'amende

À rappeler que les 4 individus ont été arrêtés à Thiès par la police de Nguinth pour des accusations d'actes contre nature, lors d'une intervention en juillet 2026 dans ledit quartier. L'opération avait ciblé un rassemblement jugé suspect par les forces de l'ordre. Les mis en cause ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, actes contre nature, détention et usage de drogues, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d’autrui, usurpation d’identité et escroquerie...