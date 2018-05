MADANI NDIAYE (Hcct) : 'Ce sont certains ministres et directeurs qui donnent souvent à l'opposition l'opportunité d'attaquer le Président Macky Sall'

'' Si les leaders de l'opposition ont souvent des pistes à emprunter pour attaquer le Président Macky Sall, c'est parce que certains ministres et directeurs généraux prêtent souvent le flanc et leur offrent ces pistes qu'ils exploitent à cœur-joie. '' L' avis est de Madani Ndiaye, Haut conseiller des collectivités territoriales. Le coordinateur départemental de Goudiry et par ailleurs, coordinateur de la Cojer, estime que le Président Macky Sall est suffisamment conséquent avec lui-même pour ne pas donner l'opportunité à l'opposition de le critiquer sur des choses aussi regrettables.



'' Le Chef de l'État fonde sa politique sur une volonté inaliénable de bien faire, sur des projets fiables et réalisables et veille au respect strict de la séparation des pouvoirs. Par conséquent, jamais par ses actes et ses décisions, il ne s'offrira aussi gratuitement à la vindicte de l'opposition qui n'a nul autre programme que de rechercher des errements dans la gestion des affaires du pays pour avoir droit au chapitre. ''



Madani Ndiaye, qui déclare que la mort de l'étudiant Fallou Sène est un scandale, invite le Chef de l'État à prendre les dispositions qui s'imposent. '' Qu'il ne laisse aucun ministre ou directeur saboter le travail qu'il abat. En tant que jeunes de l'Apr, nous lui demandons de prendre des mesures urgentes et les sanctions qu'il faut. Nous regrettons les événements. L'Université est un temple du savoir fréquenté par de jeunes étudiants et qui connait, depuis 2012, de réels progrès. Je lance un appel au calme et présente au nom de la famille Apériste toutes nos condoléances à Patar...