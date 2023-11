Lutte contre le trafic de bois : le ministre Alioune Ndoye met en garde les trafiquants.

Concernant la question sur le trafic de bois, le ministre de l'Environnement et du Développement durable Alioune Ndoye a fait savoir que l’État du Sénégal a pris des mesures drastiques pour lutter contre ce phénomène. Ainsi, il souligne que l’État a requis les eaux et forêts, les parcs nationaux, la gendarmerie, la police ainsi que les sapeurs-pompiers à savoir toutes les forces pour lutter en synergie contre ces pratiques. "Les sanctions réservées aux trafiquants de bois sont très sévères. Si on interpelle un trafiquant de bois, le contenu du camion est incendié, prévient-il.