Lutte contre le terrorisme : Le Dr Tulinabo S. Mushingi, ambassadeur E.U : « Pour les USA, le Sénégal est un partenaire essentiel de la production, de la promotion, de la paix et de la sécurité en Afrique »

L’ambassadeur des États-Unis d’Amérique au Sénégal a révélé le rêve Américain du Sénégal. Selon le Dr Tulinabo S. Mushingi, les E.U. misent beaucoup sur le Sénégal dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent. Il dit : « Notre rêve c’est de faire du Sénégal un exportateur de la sécurité, des principes démocratiques, de la paix. Pour les États-Unis, le Sénégal est un partenaire essentiel de la production et de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique de l’Ouest et au-delà. Nous avons intensifié notre coopération en matière de sécurité pour renforcer les capacités du Sénégal avec une formation à la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent et un soutien des opérations sénégalaises de maintien de la paix dans le monde », révèle-t-il.



Il poursuit pour revenir sur la politique énergétique du Sénégal d’universaliser l’accès à l’électricité. « Notre compact actuel d’une valeur de 330 milliards de francs Cfa, est en place pour remédier les défis du Sénégal en matière d’énergie, notamment en terme de coût, de fiabilité mais aussi d’accès universel dont le président de la République ne cesse de parler. Ce compact bénéficiera au minimum de 13 millions de Sénégalais sur les 20 prochaines années », conclut l’ambassadeur.