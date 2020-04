Lutte contre le COVID-19 : Les chiffres encourageants qui nous viennent de Madagascar.

Alors que la planète semble perdue face à la virulence du Covid-19 qui a fait 193 000 morts dans le monde pour 2 700 000 contaminés, un pays semble s'en sortir. À Madagascar, la courbe des guéris continue de connaître une croissance alors que celle des malades prend le sens contraire. Selon les derniers chiffres communiqués par le Centre de commandement de lutte contre le Covid-19, 58 personnes ont recouvré la santé depuis le 04 avril, c'est à dire une moyenne de 2 guéris par jour.



Cette performance réduit le nombre de malades suivis qui était de 121 à 63. Autre bonne nouvelle, la Grande Ile n'a pas déclaré de nouveaux cas depuis maintenant 4 jours. Pourtant, à ce jour, près de 2300 tests ont été réalisés à l'Institut Pasteur de Madagascar. Les personnes guéries ont pour la majorité pris le protocole composé de l'hydroxychloroquine et de l'azithromicine, alors que deux parmi eux ont été traités avec le Covid-Organics (CVO) du nom du nouveau remède local développé par l'Institut malgache de recherches appliquées. Les patients qui sont encore sous traitement ont le choix entre le protocole international ou le CVO.



La tisane à base d'artemisia est actuellement distribuée à travers toute l'étendue du territoire et devrait donner ses résultats dans les prochains jours. Le président Malgache qui a procédé à son lancement lundi dernier, prétend qu'il prévient et guérit le COVID-19. L'Organisation mondiale de la Santé a déconseillé l'utilisation de la tisane dans le traitement ou la prévention du Covid-19.