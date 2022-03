Lutte contre la pauvreté dans le milieu scolaire : L'ambassadeur d'Israël au chevet des élèves du Lycée John F. Kennedy.

Dans le cadre de la coopération avec le Sénégal et de ses actes de bienfaisance, l’ambassadeur d’Israël au Sénégal, Ben Bourgel et l'ONG Biodiversity For Peace ont procédé aujourd'hui à l'inauguration des infrastructures agricoles du périmètre maraîcher dudit lycée John F. Kennedy.



Ce projet donnera l'opportunité aux jeunes filles du lycée, la possibilité de développer des compétences dans le domaine de l'agriculture et de l'irrigation, mais aussi de mettre en pratique leurs talents d'entrepreneurs.



Pour Fatimatou Ndiaye, directrice de biodiversité, ce projet de biodiversité dans les écoles répond non seulement à des enjeux sociaux, mais aussi à aider les élèves les plus vulnérables.



L'activité a été clôturée par une brillante prestation des majorettes qui ont séduit l'hôte...