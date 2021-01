Lutte contre la pandémie dans les mosquées et lieux de culte : Les recommandations des Imams et Oulémas du Sénégal.

Suivant le bulletin d'information sur les cas de Covid-19 présenté par le ministère de la santé et de l'action, les Imams et Oulémas tiennent à rappeler aux populations l'urgence de s'armer de la vigilance. L'association des Imams et Oulémas du Sénégal avec à sa tete, El Hadj Moustapha Guèye, a tenu un point de presse ce matin pour lancer un message de prévention à l'endroit des fidèles des différentes mosquées et lieux de culte au Sénégal.

À ce titre, elle a sorti une liste de recommandations qui devront permettre de mieux prévenir la pandémie de Covid-19 qui reste toujours à un niveau inquiétant.



Dès lors, le porte-parole de l'association, El Hadj Oumar Diène, informe que les Imams et Oulémas recommandent la désinfection régulière des mosquées, l'aération et l'ouverture de toutes les portes et fenêtres. Il faudra également se munir impérativement de gel hydro-alcoolique en entrant et en sortant des mosquées ou lieux de culte. L'association des Imams et Oulémas du Sénégal recommande aussi à tous ceux qui accèdent aux mosquées et lieux de cultes, de faire au préalable leur ablutions chez eux avant de venir faire leur prière.



À ces dispositions, s'ajoutent le respect de la distanciation physique et le port obligatoire de masque.