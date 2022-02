Lutte contre la lèpre : 191 nouveaux cas enregistrés en 2020, 183 en 2021, une baisse légère notée …les enfants de -15ans les plus affectés.

Sous le thème « unir pour la dignité », la 69ème édition de la journée mondiale de l’élimination de la lèpre est célébrée ce vendredi. Une rencontre effectuée à l’occasion a permis d’analyser les résultats tirés d’une étude sur la faisabilité d’un dépistage de cas contact de la lèpre associé à l’administration d’une dose unique de rifampicine à titre de prophylaxie post exposition au Sénégal.



En effet, au cours de l'année 2020 et 2021, cinq villages de reclassement social sur neuf ont été visités, dont 1.078 ménages, dans le cadre de l'étude.



Ainsi, après une comparaison des chiffres, il est noté une légère baisse du taux de contamination de la maladie, soit 191 nouveaux cas enregistrés en 2020, et 183 en 2021.



Ces résultats obtenus seraient dûs aux efforts fournis en terme de dépistage et de sensibilisation de la population. Raison pour laquelle les professionnels de santé les exhortent à continuer davantage sur cette lancée.