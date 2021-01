Lutte contre la grippe aviaire : Le MEPA reçoit un important lot de matériel pour endiguer l’épidémie.

Dans le cadre du contrôle du foyer de grippe aviaire hautement pathogène enregistré pour la première fois au Sénégal, au niveau de la région de Thiès, la FAO/ECTAD a appuyé le gouvernement du Sénégal en matériel et équipements de protection, de prélèvement et d’analyse de laboratoire.



Selon la représentante de la FAO, Mme Binthia Stéphane Tchicaya , « depuis 2016 la FAO à travers son centre d’urgence qui lutte contre les maladies animales transfrontalières, soutient le Sénégal dans la préparation et la prévention des zoonoses par l’élaboration d’un plan de surveillance et d’un plan d’intervention d’urgence sur l'influence aviaire hautement pathogène…. »



Ce qui a été d’une importance capitale car le Sénégal a pu faire face à cette épidémie et le foyer a été circonscrit dans les plus brefs délais, selon le MEPA qui a présidé la cérémonie de remise de ces matériels qui a eu lieu ce 21 janvier à la Sphère Ministérielle de Diamniadio.



« On a pris les devants pour aller dans le sens d’endiguer cette épidémie en prenant tout de suite les mesures idoines pour stopper cette affaire au niveau de la ferme à Pout où la maladie a été détectée…C’est dans ce sens que nous avons fait appel à nos partenaires techniques et financiers... » , dira Aly Saleh Diop, le Ministre de l’Élevage et des Productions Animales.