Lutte contre la fraude et évasion fiscale : l'administration fiscale enregistre 245 milliards de recettes en principal et en amont. (le ministre des Finances)

Venu présider la cérémonie de la Rentrée fiscale de la Direction générale des Impôts et des Domaines, le ministre des Finances et du Budget Mamadou Moustapha Ba a révélé que l'administration fiscale a enregistré en matière de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale avec des recouvrements cumulés de 245 milliards de recettes en principal et en amont.





Par ailleurs, le ministre des Finances a noté au plan foncier des avancées notables, particulièrement dans des opérations de régularisation massive. "Il en est ainsi de l'opération "Sama Keuyitou Keur" à Mbour avec plus de 3500 baux déjà signé grâce à une délégation de signature que j'ai accordé au Directeur général et au coordinateur. Je note la régularité des séances de la commission de contrôle des opérations domaniale ainsi sur les 10 derniers mois pas moins de 15 séances ont été tenu permettant d'examiner 5 037 dossiers", a fait savoir M. Ba.







Selon lui, les chiffres sont dus à une amélioration de la qualité du service rendu à l'usager.