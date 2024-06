Lutte contre la faim et la malnutrition : Une enveloppe de plus de 18 milliards de francs CFA prévue pour 307 ménages au Sénégal

Selon le directeur national de World Vision qui s’exprimait en marge de la cérémonie de lancement de la campagne contre la faim et la malnutrition au Sénégal, la situation du Sénégal n’est pas si différente de celle des autres pays de l’Afrique de l’Ouest concernant cette question.



Evariste Habiyambere compte, avec le ministère de l’agriculture, combattre la faim et la malnutrition dans le pays. Déjà, constatant que 18% des enfants du Sénégal sont mal nourris et un peu plus de 19% des ménages qui n’arrivent pas à mettre de la nourriture sur la table. Ainsi, annonce-t-il, « à travers ce projet pour aller vers une autosuffisance alimentaire, « Une enveloppe de plus de 18 milliards prévue pour 307 ménages au Sénégal sera dégagée pour 2024, 2025 et 2026 ».







Pour sa part, Alpha Ba, secrétaire d’Etat aux coopératives paysannes au ministère de l’agriculture, a délivré le message de son département qui entend soutenir la campagne de World Vision et son directeur national, Evariste Habiyambere. Mais également accompagner l’initiative qui s’inscrit dans la perspective de la politique nouvelle apportée par le gouvernement du Sénégal. En effet, la question de la souveraineté alimentaire figure parmi les objectifs premier de l’actuel gouvernement selon le représentant de l’État dans cette activité qui marque le lancement de la campagne contre la faim et la malnutrition au Sénégal, dénommée « ASSEZ ».



« Nous sommes ouverts à tout partenaire qui œuvre contre la faim et la malnutrition. Et nous saluons cette initiative de World Vision, de travailler avec l'État du Sénégal », a déclaré Alpha Ba.