Lutte contre la Covid à Kaolack : Le Dr Alioune Diouf offre plus de 10.000 masques et des flacons de gel aux candidats au Bfem et à la population.

Le président du Mouvement national pour le patriotisme et le développement social (MNPDS), vient d'apporter sa contribution à l'organisation du Bfem en cette période de pandémie.



À la veille de l'examen, le docteur Alioune Diouf qui est un cadre de l'Apr, a mis à la disposition des candidats 6.500 masques et plus de 100 types de gel.



Le don qui a été mis entre les mains du secrétaire général de l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF), a promis que cette institution va procéder sous peu à la distribution de ces masques aux 4.322 candidats répartis dans 24 centres (Kaolack commune).



Le donateur a distribué au total plus de 10.000 masques et plus de 300 flacons de gel aux candidats et à la population de Kaolack...