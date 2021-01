Lutte contre la Covid-19 : Moussa Fall demande l'implication des partis politiques et des mouvements citoyens pour soutenir les efforts du président Macky Sall.

Le responsable politique de l'Apr à Kaolack, par ailleurs président du mouvement "Aprodel", a fait face à la presse pour se prononcer sur la lutte contre la Covid, notamment la politique de l'État du Sénégal afin de bouter la maladie hors du pays.



Selon Mr Fall, l'État est en train de consentir beaucoup d'efforts pour éradiquer la maladie, mais certains partis politiques précisément ceux de l'opposition et les mouvements citoyens ont complètement tourné le dos à la sensibilisation et à la mobilisation pour stopper la propagation du virus.



Selon le responsable politique de l'Apr à Kaolack, le manque d'implication de ces derniers, a fait que la communication est devenue verticale. Hormis l'État, aucune autre entité ne s'est encore engagée sur la voie de la communication en vue de porter la sensibilisation auprès de la population.



"On a tendance à voir une communication verticale depuis le début. Il est temps que les acteurs politiques, la société civile, les mouvements citoyens, les leaders d'opinion, les organisations non gouvernementales etc, s'impliquent davantage dans la lutte parce que c'est une question de survie. On ne peut pas passer tout notre temps à faire de la politique politicienne et des critiques à l'endroit de l'État. Le président Macky Sall est en train de trouver tous les moyens possibles...", a-t-il ajouté.