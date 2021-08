Lutte contre la Covid-19 : La plateforme « Xippil Xol Lifi Macky Def » dans les artères de Dalifort pour sensibiliser les populations.

Dans la poursuite des efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19, la sensibilisation et la prévention doivent être de plus en plus renforcées.



Une occasion pour les acteurs de développement, les politiques et tout autre porteur de voix, de descendre sur le terrain et d’inviter les populations à plus de vigilance au moment où les cas de Covid-19 augmentent.



La plateforme « Xippil Xol Lifi Macky Def » au delà de son rôle de vulgarisation des efforts du président, a décidé ce dimanche, de se joindre à la mairie de Dalifort pour distribuer aux nécessiteux et aux lieux de culte de la localité, des produits hydroalcooliques, des masques et une somme symbolique pour leur venir en soutien en ces moments de crise où certaines personnes peinent à joindre les deux bouts.



Sous la houlette du coordonnateur Dora Gaye, la plateforme s’est déplacée également pour inviter les populations de Dalifort à renforcer la vigilance et surtout à aller se faire vacciner.



C’est dans ce sillage que les membres de la plateforme ont regretté certaines postures de politiques qui devraient participer significativement dans la sensibilisation au lieu de s’enfoncer dans une perpétuelle dissuasion face à la pandémie. La plateforme se réjouit toutefois des initiatives multiples pour endiguer la pandémie et invite à plus de responsabilité face à cette guerre qui n’a pas encore livré tous ses secrets...