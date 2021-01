Lutte contre la 2e vague de Covid-19 : Le ministère de l'Éducation annonce 5 millions de masques supplémentaires destinés aux établissements.

Au regard de l'évolution actuelle de la pandémie à covid-19 sur l'étendue du territoire national, le ministre de l'éducation nationale a tenu à rappeler le caractère obligatoire du respect des gestes barrières dans les lieux de service.



Mamadou Talla précisera, à travers un communiqué que " les écoles et établissements scolaires doivent particulièrement se conformer à ces mesures". Ainsi, il les exhorte à plus de rigueur et de vigilance dans l'espace scolaire, d'autant plus qu'elles constituent un espace de promotion des mesures d'hygiène individuelles et collectives.



Ainsi, une dotation supplémentaire de 5.000.000 de masques destinés aux écoles et établissements scolaires des 16 académies est prévue pour endiguer la propagation du virus.



Il est également prévu un appui d'un montant de 1.056.405.500 francs Fcfa aux écoles et établissements publics et le transfert opéré à toutes les structures du niveau déconcentré dans le cadre de la gestion budgétaire contre la pandémie.