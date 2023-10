Lutte ancienne /Lutte d'aujourd'hui : Manga 2 sur la communication des lutteurs "Ama dafa warone..."

Il est bien vrai que le monde évolue, le constat est général pour tout le monde, dans le secteur du commerce, comme celui du transport, de l'urbanisme, et même de la lutte.



Trouvé chez lui dans le couloir de sa maison, l’ancien champion de lutte Manga 2, nous a fait un débriefing des changements majeurs qu’il a pu observer.



A son époque, c’est-à-dire vers les années 84, Manga a beaucoup apprécié l’attitude et le comportement respectueux des lutteurs, qui lors des face to face, parlaient sans même se dépasser.



Selon lui, le dernier face-à-face des lutteurs Modou Lô et Ama Baldé en est une preuve tangible de l’attitude de la nouvelle tendance.



« Ama a un peu minimisé Modou Lo voir même « l’insulter » il ne devait pas dire à un grand champion que si je t’avais vu avant je ne dépenserais pas plus de 1000 Fcfa sur moi, même si c’est pour rendre vivante cette soirée » assure Manga.