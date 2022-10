Lutte : Sa Thiès rejoint l’écurie de son frère, Balla Gaye 2 …

Le lutteur Salif Sakho alias Sa Thiès, a décidé de rejoindre l’écurie de lutte de son grand frère et ex roi des arènes, Omar Sakho, plus connu sous le nom de Balla Gaye 2. Une information relatée par le quotidien Sunu Lamb de ce vendredi.



Il s’agit-là d’une grosse décision prise par Sa Thiès qui quitte ainsi l’écurie de feu son père, Double Less, basée à Keur Massar pour aller combattre sous le fanion de l’écurie Balla Gaye de Guédiawaye.



Pour la première fois, les deux frères sont réunis dans le même camp pour certainement mieux préparer leurs prochains combats contre Reug-Reug pour Sa Thiès, le 5 mars 2023. Et puis face à Boy Niang 2 qui sera aux prises avec BG2 le 1 janvier 2023 à l’arène nationale de Pikine.