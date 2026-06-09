Lutte: Reug Reug suspendu six mois par la Fédération après un acte de cruauté animale

La Fédération sénégalaise de lutte (FSL) a prononcé une suspension de six mois à l’encontre du lutteur Reug Reug dont trois mois ferme et trois mois avec sursis, assortie d’une retenue de 10 % sur le reliquat des sommes qui lui sont dues.



Une sanction disciplinaire répondant à un acte de cruauté animale commis par le lutteur, dont la diffusion sur les réseaux sociaux avait provoqué un tollé au Sénégal et au-delà. On voyait Reug Reug s’en prendre violemment à un animal, une scène qui avait suscité une vive indignation parmi les amateurs de lutte, les associations de protection des animaux et de larges franges de la société civile.



Face à l’ampleur de l’émotion populaire, la Fédération avait été contrainte de se saisir du dossier et d’engager une procédure disciplinaire. La sanction rendue marque ainsi une prise de position institutionnelle claire, même si certains observateurs estiment qu’elle reste mesurée au regard de la gravité des faits reprochés.