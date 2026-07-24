TOUBA / « C’est une insulte ! » : Mbaye Dione dénonce les propos de Sonko sur Touba et met en garde Diomaye sur le piège des maires

TOUBA – « C’est une insulte ! » « Les populations de Touba méritent plus de respect ». C’est par ces mots que l’honorable député-maire et secrétaire général de l’AFP, Mbaye Dione, a réagi à la sortie d’Ousmane Sonko au sujet de l’argent « volé » déversé dans la cité religieuse, qu’il assimile à une véritable offense. Au terme d’une tournée marathon de plus de 10 000 kilomètres à travers le Baol, ponctuée par plus de 120 localités visitées et plus de 200 rencontres avec les populations, le leader politique a tiré un bilan contrasté. Interpellé sur la nouvelle dynamique enclenchée par le président Diomaye, il a tenu à prévenir ce dernier contre toute tentative de reposer sur ses lauriers, martelant que le fait d’enrôler les maires ne signifie en aucun cas enrôler, par la même occasion, les populations de leurs localités.