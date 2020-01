Louga/CRD de lancement du DAC de DODJI : Les jeunes et les femmes de la région applaudissent et expriment leurs attentes.

Les femmes et les jeunes sont les cibles principales du PRODAC. Ces derniers par la voix de Mme Khady Waly Faye, Présidente du Comité Consultatif de la Femmes de la région et de M. Abdou Karim Sy, président du conseil départemental de la jeunesse de Louga, après avoir remercié le chef de l'Etat sur le choix porté sur leur région, qui va abriter un second DAC et félicité le nouveau coordinateur du PRODAC "qui a apporté une nouvelle touche", n'ont pas manqué de d'inviter les jeunes à revenir au bercail. On le sait, la région envoie beaucoup de jeunes garçons et de jeunes filles vers la capitale Dakar et qui y travaillent comme marchands ambulants et domestiques...