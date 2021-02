Loi sur le plastique : 9 tonnes de sachets plastiques saisis par les autorités environnementales.

9 tonnes de sachets plastiques ont été saisies par la direction de l'environnement et des établissements classés en collaboration avec la gendarmerie de l'environnement, à l'issue d'une opération de contrôle relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques.



La saisie a été effectuée dans une industrie de fabrique prise en flagrant délit de fraude, a confié Amadou Lamine Guissé, secrétaire général du ministère de l'environnement et du développement durable. Selon lui, les contrôleurs ont été mis sur une piste qui a permis de mettre la main sur ces produits prohibés.



La saisie vient s'ajouter au 75 tonnes de sachets plastiques recensées depuis l'entrée en vigueur de la loi n•2020-04 du 8 janvier 2020 relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Des procès verbaux sont en train d'être dressés et les trafiquants seront traduits devant la justice, a expliqué Amadou Lamine Guissé qui invite les industriels à se conformer au respect strict de la loi.