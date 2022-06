Loi sur la Parité : le RNVA menace d’ester en justice.

Le Réseau National de Veille et d’Alerte (RNVA) pour le respect de la loi sur la parité a tenu une conférence, ce vendredi 3 juin 2022, au siège du COSEF, pour faire l’évaluation de l’application de la loi sur la parité aux élections locales du 23 janvier 2022. Le réseau lance un appel aux partis politiques, aux coalitions de partis politiques et aux indépendants. Mais aussi au respect strict de la loi et prône la paix et la sécurité pour des élections transparentes.