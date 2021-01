Loi relative à l’état d’urgence et l’état de siège, Nomination de Félix Antoine Diom : La ferme réaction de Cheikh Issa Sall.

Pour le magistrat Cheikh Issa Sall, l’adoption par l’Assemblée nationale de la loi relative à l’état d’urgence et l’état de siège revêt d’une importance capitale pour plus de rapidité dans la gestion efficace des urgences.



« On dit souvent que gérer c’est prévoir, puisque nous avons acquis une certaine expérience par rapport à la pandémie Covid-19, on doit se préparer davantage tant sur le plan législatif que sur le plan technique. Car garantir la rapidité dans les interventions doit être de mise, particulièrement dans le contexte que nous traversons. Puisque tout ce qui se faisait en dix jours se fait en une journée. C’est pourquoi cette loi a été modifiée en y impliquant les situations nouvelles pour plus de capacité et de rapidité dans les interventions », s’est félicité le directeur de l’Agence de développement municipal.



Par ailleurs, pour le cas de l’opposition qui soupçonne des manœuvres politiques avec le nouveau ministre de l’intérieur, Cheikh Issa Sall rassure que le Sénégal vient de connaître un de ses meilleurs ministres de l’intérieur.



« Le ministre de l’intérieur là, c’est le vrai ministre de l’intérieur sur tous les plans. Un ministre de l’intérieur jeune, un ministre de l'intérieur intelligent avec lequel j'ai partagé ma première année en droit jusqu’à l’ENA. C’est le vrai ministre de l’intérieur en terme de connaissance juridique, sa personnalité et sa connaissance de l’État. Et j’ose espérer qu’avec le temps, les sénégalais vont davantage le découvrir », souligne encore Cheikh Issa Sall…