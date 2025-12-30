Loi de finances rectificative : Mbaye Dione salue les performances mais alerte sur la dette

Le député Mbaye Dione s’est exprimé ce matin suite à l’adoption par l’Assemblée nationale de la seconde loi de finances rectificative. Dans sa déclaration, il a salué certaines orientations mais appelle à la vigilance sur la gestion de la dette publique. Revenant sur les prévisions économiques, Mbaye Dione a jugé « plus raisonnable » la révision à la baisse du taux de croissance, qui passe de 8 à 7 %. Pour le parlementaire, « cette LFR témoigne de performances à saluer traduit une approche réaliste des perspectives économiques du pays. »







Toutefois, le député a exprimé ses préoccupations concernant la diminution des ressources extérieures. « Cette baisse mérite d’être revue, notamment du côté de la dette », a-t-il insisté, appelant à une réflexion approfondie sur la stratégie d’endettement du pays. Mbaye Dione a mis en garde contre une approche inadaptée du financement public : « On ne finance pas l’investissement avec des ressources de fonctionnement ». Selon lui, l’enjeu principal ne réside pas tant dans le recours au FMI que dans « la nature de la dette et des bailleurs ».







Le député a également évoqué la question du financement de la campagne arachidière, dotée de 130 milliards, sans toutefois développer davantage ce point dans sa déclaration.

