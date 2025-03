Loi d’amnistie : les parlementaires de Pastef apportent des précisions sur leur proposition de loi

Face aux nombreux débats suscités par la « proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie », le groupe parlementaire Pastef Les Patriotes a tenu une conférence de presse ce jeudi 20 mars 2025 pour apporter des éclaircissements sur leur démarche.



Lors de cette rencontre avec la presse, Ayib Daffé, député à l’Assemblée nationale, a tenu à clarifier les termes de la proposition de loi déposée par le député Amadou Ba sur la table du président du Parlement. Selon lui, l’opinion publique confond souvent les notions d’« abrogation partielle » et d’« abrogation totale », alors que Pastef a déposé une « proposition de loi portant interprétation de la loi d’amnistie ».



Depuis le dépôt de cette proposition, les réactions se sont multipliées, certains se positionnant en défenseurs autoproclamés du « peuple ». Ayib Daffé a répliqué en soulignant que ces personnes n’ont aucune légitimité, n’étant pas élues et ne disposant donc pas de mandat pour représenter la population.



Le député a réaffirmé l’engagement de Pastef à œuvrer pour une clarification de la loi d’amnistie, dans un souci de justice et de transparence.