Loi Anti-tabac : la LISTAB réclame la tête du secrétaire Général du Gouvernement pour non-application du décret

Malgré la volonté politique notée et proclamée partout il y a quelques années, aujourd'hui la société civile constate avec une grande inquiétude, un recul par rapport la mise en œuvre de la loi antitabac.

L'arrêté conjoint signé par les Ministres de la Santé et du Commerce attend toujours d'être numéroté par le Secrétaire général du Gouvernement pour son effectivité. De même, Les comités régionaux et départementaux installés depuis 2015 dans toutes les régions sont inopérants par manque de ressources et de formation. Le comité national de lutte contre le tabac ne fonctionne plus à cause d'une mauvaise coordination; l'absence de formation et d'implication des forces de défense et de sécurité pour la mise en œuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux publics, plusieurs établissements qui reçoivent du public violent cette disposition de la loi sans qu'une sanction ne leur soit infligée. Compte tenu de tout cela, la LISTAB demande au Gouvernement de prendre ses responsabilités face aux milliers de décès liés au tabac.

C'est dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le tabac, tenue ce lundi au sein de leur siège qu’elle a réclamé le limogeage immédiat du secrétaire Général du gouvernement qui tarde à remplir son devoir sur ce point...