Locales à Kaolack : Les éleveurs votent Mohamed Ndiaye Rahma.

À Kaolack, l'association des éleveurs a officiellement annoncé son candidat à la mairie de Kaolack. Et il s’agit de Mohamed Ndiaye Rahma.



Lors d'une rencontre, Kalidou Ba et compagnie, ont jeté leur dévolu sur les listes de Benno Bokk Yakaar.



Un soutien de taille pour les deux candidats de Bby, Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye.



Les éleveurs ont par conséquent invité les deux leaders, une fois élus, à prendre en charge leurs préoccupations pour le bien-être de leur cheptel...