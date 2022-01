Locales à Kaolack : Le Docteur Alioune Diouf coordonne le meeting zonal de Bby et réussit le pari de la mobilisation.

Le meeting zonal de la coalition Benno Bokk Yakaar s'est tenu à kaolack. Ainsi, les comités électoraux de Médina Mbaba, Médina Baye, Tabangoye, Sam etc, se sont réunis pour organiser un méga-meeting en l'honneur des deux candidats, Mohamed Ndiaye Rahma et Pape Demba Bitèye.



Les leaders qui se sont succédé au micro, ont tous salué l'unité autour de cette coalition pour pouvoir assurer la victoire au président Macky Sall.



De son côté, le docteur Alioune Diouf qui a coordonné ce meeting, a réussi une véritable démonstration de force en mobilisant ses militants venus au niveau de son fief, Médina Mbaba.



Le docteur Diouf a salué également la présence des réponsables politiques dont le maire Mariama Sarr, le directeur de campagne, Souleymane Ndéné Ndiaye, les deux candidats et l'ensemble des ténors et militants de la coalition Benno Bokk Yakaar.