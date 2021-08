Locales 2022 / Tivaouane Peulh : Aïssata Sow investie par les femmes de BBY.

Les femmes de Benno Bokk Yakaar ont décidé de porter la candidature de la présidente de leur mouvement, Mme Aïssata Sow pour le poste de maire de la commune de Tivaouane Peulh en vue des prochaines élections locales. C’est ainsi qu’elle a tenu une conférence de presse ce dimanche 8 août 2021, dans sa demeure à Tivaouane Peulh pour faire part de sa candidature aux locales du 23 Janvier 2022.



Sa décision serait surtout motivée par l’incompétence de l'actuel maire de Tivaouane Peulh qu'elle accuse de n’avoir rien fait pour le développement de la commune. D'après Mme Aïssata Sow, elle est la mieux placée pour diriger la commune : « je connais mieux que quiconque les problèmes de la population de la commune. » Et elle poursuit : « les jeunes n’ont pas d’emploi, on a des problèmes d'eau, on n'a pas assez de route, bref toutes les autres communes ont atteint un certain niveau de développement sauf celle de Tivaouane Peulh. »



En outre, selon Mandiaye Diémé, conseiller municipal de la commune de Tivaouane Peulh, « Papis Diop est illégitime et incompétent pour diriger la commune, car depuis des années à Tivaouane Peulh, l’APR et Benno Bokk Yakaar se trouvent dans des situations inconfortables à cause de l’actuel maire Momar Diop. Sa manière de gérer les politiques de la commune nous amène à douter de son appartenance à la coalition Benno Bokk Yakaar, alors qu’on lui a légué la mairie sur un plateau d’argent. Et pourtant, il n’organise pas de réunion politique, pas d’activité politique, pas de rencontre avec les responsables de la coalition et surtout pas de soutien ni de mot d’encouragement à l'égard des responsables qui essayent de rassembler les militants autour du président Macky Sall », a t-il fait savoir pour conclure...