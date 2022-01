Locales 2022 : « Seule la coalition BBY a une liste qui a un répondant au niveau local et départemental basé sur un programme » (Banda Diop, candidat à la mairie de la Patte d’Oie).

Le maire sortant de la commune de la Patte d’Oie, Banda Diop, candidat à sa propre succession sous la bannière de BBY, a magnifié la vision programmatique du leader départemental de la coalition, Abdoulaye Diouf Sarr qu’il a reçu, ce 11 janvier, dans sa localité, à l’occasion de la 4ème journée de campagne électorale.



Le responsable politique a exprimé sa satisfaction d’avoir passé une journée d’échanges avec les populations aux côtés de la tête de liste départementale de la coalition présidentielle.



« Tous les candidats qui veulent conquérir Dakar veulent faire de la ville une arme de riposte contre le régime, seule la coalition BBY a une liste qui a un répondant au niveau local et départemental basé sur un programme », a confié Banda Diop. Selon lui, il urge de mieux sensibiliser les populations sur le choix à faire pour donner à la ville un nouveau souffle.



Banda Diop et Abdoulaye Diouf Sarr ont toute la journée durant, sillonné les artères de la commune en passant par Grand-Médine et Patte d’Oie Bulders.