Locales 2022 : Le ministre Omar Guèye lance encore un appel au calme pour des élections apaisées.

Le candidat de la coalition BBY, pour la commune de Sangalkam, s'est acquitté de son devoir de citoyen. Le ministre des collectivités territoriales du développement et de l'Aménagement du Territoire qui a voté à l'école élémentaire Sangalkam 1, a profité de cette occasion pour lancer un appel pour des élections locales apaisées.



Selon ce dernier ," c'est des élections qui vont se passer dans la paix et la tranquillité, car Rufisque vote depuis le temps colonial. Les électeurs sont là depuis ce matin..."



Ce centre de vote compte 9 bureaux de vote et plus de 6.000 électeurs. Le début du scrutin a connu un léger retard car il a débuté vers 8h 45 mn. Il faut rappeler que dans cette commune, ce sont 4 candidats qui se disputent la mairie de Sangalkam...