Locales 2022 / La promesse de Zahra Iyane Thiam à la jeunesse de Liberté 4 : « Mon programme est en majorité dédié aux préoccupations des jeunes »

Soutenue et accueillie en grande pompe par la population de Liberté 4, particulièrement l’association des jeunes avec à leur tête leur président El Hadj Allé Niang, le fils de Madické Niang, Zahra Iyane Thiam, la candidate à la mairie de la coalition BBY, a effectué une visite de proximité auprès des habitants ce samedi, pour vulgariser son programme.



Un programme qui répond aux aspirations des jeunes, selon la candidate : « la jeunesse nous accompagne et elle a repris espoir. Nous ne devons pas la décevoir, il nous faut mériter cette confiance. C’est pourquoi nous sommes motivés à respecter nos engagements et à exécuter le programme de développement que nous voulons pour faire de Sicap Liberté une commune de référence », a-t-elle réaffirmé...