Locales 2022 / Khombole : Mbaye Dione, maire de Ngoundiane en renfort pour le candidat de BBY Mamoudou Lamine Guèye.

Ce dimanche 16 janvier 2022, la ville de Khombole (Thiès) a fortement vibré aux sons et couleurs de la Coalition Benno Bokk Yakaar (BBY).



En effet, de 17 h à 20 heures, pendant trois tours d’horloge, Mbaye Dione maire de la commune de Ngoundiane, à la tête d’un cortège impressionnant d’une cinquantaine de véhicules, a dirigé une forte caravane dans les principales artères de la commune de Khombole. Partout où le cortège est passé, une foule impressionnante est sortie pour accueillir les deux candidats de BBY dans les communes respectives de Ngoundiane et Khombole.



Accompagné de ses principaux alliés, dont Serigne Mbacké Hann, Vieux Seyni Ndiaye, Assane Niang et Lipa Ndao, Mamadou Lamine Guèye s’est félicité de la forte mobilisation des khombolois qui ont accueilli chaleureusement le cortège. Il a ensuite remercié le maire Mbaye Dione pour son soutien constant bien avant même son investiture en tant que candidat de BBY dans la commune voisine de Khombole qui est déjà dans l’escarcelle de BBY. Selon Mamadou lamine Guèye, sa victoire est déjà acquise et il promettra une raclée à ses principaux adversaires jusque dans leurs fiefs respectifs des quartiers de Hanène et Guinaw rails.



Quant au maire, Mbaye Dione, par ailleurs responsable de premier plan de la coalition BBY dans le département de Thiès, il s’est réjoui de l’accueil chaleureux qui a été réservé à sa caravane. Il a surtout insisté sur les excellentes qualités humaines de Mamadou Lamine Guèye qui a été choisi par le Président Macky Sall, car selon lui, il est le meilleur candidat pour Khombole grâce à sa disponibilité, son expérience, son humilité, sa générosité qui se manifeste par de nombreuses actions sociales jusque dans des villages des communes environnantes.



Il a ensuite invité les électeurs de Khombole, une ville où il compte beaucoup d’amis pour y avoir passé une bonne partie de son cursus scolaire, à voter largement pour une victoire éclatante de la coalition BBY au soir du 23 janvier 2022 aussi bien dans la Commune de Khombole qu’au Conseil Départemental de Thiès...