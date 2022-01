Locales 2022 /Jean Baptiste Diouf : « Nous avons réservé une place importante pour les jeunes… »

Candidat à sa propre succession, Jean Baptiste Diouf a effectué aujourd'hui, une caravane de clôture de la campagne électorale.



Accompagné d'une forte mobilisation, le leader de BBY à Grand-Dakar, a fait une démonstration de force. Une manière pour lui de montrer sa popularité et de se faire distinguer. Jean Baptiste Diouf a sillonné toutes les rues de Grand-Dakar pour communier avec ses sympathisants et militants.



L’allégresse et la spontanéité des militants et sympathisants venus à leur rencontre ont fait le reste, ce qui fera dire avec conviction à Jean Baptiste Diouf que : « Fii dàl na khel Yi Daal ! » ou : (Ici encore, c’est rassurant !) La caravane s'est achevée devant son domicile où il a invité ses partisans à voter massivement le soir du 23 janvier prochain pour une victoire éclatante...