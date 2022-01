Locales 2022 : Grand-Dakar déroule le tapis rouge à Jean Baptiste Diouf…

Ils étaient des centaines de militants et sympathisants à accompagner Jean Baptiste Diouf, candidat de Benno Bokk Yaakaar à la mairie de Grand-Dakar pour convaincre les électeurs à porter leur choix le 23 janvier 2022 prochain sur leur liste.



Le candidat de Benno Bokk Yakaar à Grand-Dakar, Jean Baptiste Diouf et son équipe ont présenté leur programme aux populations de Grand Dakar. Ainsi, l’emploi des jeunes, l'éducation, la santé et l'assainissement seront au cœur de ses priorités une fois élu maire.



Jean Baptiste Diouf de déclarer que les populations de Grand-Dakar ont prouvé par cette magnifique caravane que la commune reste loyale à son maire et votera la grande coalition Benno Bokk Yakaar au soir du 23 janvier...