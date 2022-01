Locales 2022 / Commune de la Patte d’Oie : « C’est un bilan que je ne juge pas très très performant, mais qui est satisfaisant » (Banda Diop)

Dans le cadre de la campagne électorale, le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Banda Diop de la commune de la Patte d’Oie, a présenté son bilan ce 16 janvier. Un bilan qu’il juge satisfaisant mais pas toujours performant.



Dénommé programme 1, 2, 3, 4 pour approfondir le développement de la commune qui passera par l’amélioration du cadre de vie, l’assainissement de Grand-Médine, de Soprim station, le revêtement du plateau technique des structures sanitaires, la mise en place d'équipements sportifs modulables au niveau de certains quartiers.



À en croire le candidat Banda Diop, la commune de Patte d’Oie œuvre dans le développement avec ses leaders. « Nous pensons que les populations sont très réceptives, ils vont encore continuer l’aventure et ce qui rassure dans cette coalition de BBY, c’est une coalition gagnante, c’est une coalition présidentielle qui au bout des efforts que nous allons déployer au niveau communal, va poursuivre l’action jusqu’à la ville de Dakar avec le candidat Abdoulaye Diouf Sarr, et va plus tard pousser au niveau de l’État central pour faire intervenir directement le président de la République... »