Locales 2022 : « BBY est largement majoritaire dans ce pays » (Farba Ngom)

Contre toute attente, la coalition « Benno Bokk Yaakaar » a subi un lourd revers électoral dimanche dernier à Dakar lors des élections territoriales.



Face à la puissance de l'opposition, les ténors de BBY ont été durement défaits dans certaines localités du pays par les candidats de l’opposition, particulièrement de la coalition « Yewwi Askan Wi ». Mais dans le Fouta la tendance est tout autre. Le maire sortant des Agnams, Farba Ngom, face à la presse, hier soir, est largement revenu sur les résultats de la coalition Benno Bokk Yaakaar et les listes parallèles.



À cette occasion, l'actuel maire des Agnams a aussi affirmé que « BBY est largement majoritaire dans ce pays » devant les autres coalitions. Dans son analyse, Farba Ngom estime que « si on regroupe les résultats de BBY avec les listes parallèles, on voit nettement que Benno a gagné parce que les listes parallèles font partie de la mouvance présidentielle... »



Réélu à sa propre succession, Farba Ngom se dit prêt à dialoguer avec les autres responsables, surtout ceux qui sont dans les listes parallèles et ceux qui sont sortis vainqueurs lors de ses élections...