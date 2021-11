Locales 2022 /Abdoulaye Dièye : "Nous avons mis en place cette coalition avec des dignes fils de Thiès qui ne sont motivés que par l'intérêt supérieur des citoyens thiessois et le développement de cette ville"

Le leader de "Siggi Jotna", Abdoulaye Dièye, a fait face à la presse avec presque tous les membres de la plus grande coalition citoyenne "And Siggil Thiès" à l'assaut de la mairie de ville et de la commune de Thiès-Est. Après avoir magnifié l'engagement de toutes les parties prenantes de cette grande coalition, Abdoulaye Dièye, a exhorté ces derniers à mouiller le maillot pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022. D'après Abdoulaye Dièye, "cette coalition citoyenne "And Siggil Thiès " n'a qu'un seul et unique objectif, c'est le développement de Thiès. Nous avons mis en place cette coalition avec des dignes fils de Thiès qui ne sont motivés que par l'intérêt supérieur des citoyens thiessois et le développement de cette ville!"