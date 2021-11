Le leader de la coalition citoyenne "And Siggil Thiès", Abdoulaye Dièye, en tant que sportif voue un grand respect au monde sportif de la cité du rail. En effet, Abdoulaye Dièye a offert un jeu de maillots et des bas à toutes les équipes (plus de 50 équipes) de la zone-Est et Nord.



D'après lui, "notre vision et notre objectif c'est d'appuyer les jeunes pour qu'ils puissent aspirer à un meilleur devenir. Car les Navétanes contribuent beaucoup au développement de la cité. Dans notre projet de société nous avons prévu de créer des infrastructures à même de booster l'avenir du sport Thiessois".